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Elazığ'da bir minibüste 31 kaçak göçmen yakalandı

Elazığ'da jandarma ekiplerinin yaptığı çalışmada Hidistan, Pakistan, Myanmar, Bangledaş ve Afganistan'lı 31 kaçak göçmen yakalandı, bunları taşıyan 2 şüpheli de gözaltına alındı.

06.01.2020 12:04 | Son Güncelleme: 06.01.2020 12:10 Elazığ'da bir minibüste 31 kaçak göçmen yakalandı
'da jandarma ekiplerinin yaptığı çalışmada Hidistan, , , Bangledaş ve Afganistan'lı 31 kaçak göçmen yakalandı, bunları taşıyan 2 şüpheli de gözaltına alındı. 2 şüpheliye 43 bin 865 TL, göçmenlere ise 110 bin 019 TL idari para cezası kesildi.

Edinilen bilgiye göre, İl Komutanlığı tarafından yapılan istihbari çalışmalar neticesinde kaçak yollarla Türkiye'ye giren ve Elazığ üzerinden batıya gitmeye çalışan kaçak göçmenlerin olduğu bilgisine ulaşıldı. Bunun üzerine harekete geçen jandarma ekipleri plakasını belirledikleri minibüsü Elazığ-Diyarbakır karayolu Maden ilçesi yakınlarında durdurdu. Durdurulan minibüsten yaşa dışı yollarda ülkeye giriş yaptığı belirlenen Hidistan, Pakistan, Myanmar, Bangledaş ve Afganistan uyruklu uyruklu toplam 31 kaçak göçmen çıktı. Gözaltına alınan göçmenler, ilçe devlet hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilirken, yapılacak işlemlerin ardından sınır dışı edileceği bildirildi.

Öteyandan kaçak göçmenlere organizatörlük yaptığı belirlenen şüpheliler M.S.A. ve S.Ş'de yakalanarak gözaltına alındı. 2 şüpheliye 43 bin 865 TL ile göçmenlere ise 110 bin 019 TL idari para cezası uygulandığı öğrenildi. - ELAZIĞ

Pakistan, Jandarma, Myanmar, Elazığ, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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