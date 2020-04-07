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Elazığ'da bitkin düşen kartal tedavi altına alındı

Elazığ'da vatandaşların yol kenarında buldukları uçamayan kartal, Fırat Üniversitesi Hayvan Hastanesi'nde tedaviye alındı. Kartalın uzun süre beslenemediği için güçsüz düştüğü belirlendi.

07.04.2020 10:27 | Son Güncelleme: 07.04.2020 11:02

Vatandaşlar, Elazığ-Bingöl Karayolu üzerinde uçamayan bir kartalı görerek yardımına gitti. Kartala sahip çıkan vatandaşlar, durumu Doğa Koruma ve Milli Parklar Elazığ Şubesine bildirdi. Ekipler tarafından kartal, Fırat Üniversitesi Hayvan Hastanesine götürülerek tedavi altına alınması sağlandı.

YETERİ KADAR BESLENEMEDİĞİ TESPİT EDİLDİ

İlk önce kanadı kırık olduğu zannedilen kartala yapılan röntgen sonuçlarında herhangi bir yerinde kırık olmadığı tespit edildi. Veteriner hekimlerin yaptığı muayeneler sonucunda uzun süre yeteri kadar beslenemediği düşünülen kartalın güçsüz düştüğü belirlendi. Uygulanacak olan sıvı, vitamin ve antibiyotik tedavisinin ardından hayvanın sağlığına kavuşmasıyla tekrar doğal ortama bırakılacağı belirtildi.

Elazığ'da bitkin düşen kartal tedavi altına alındı

FİZYOLOJİK SEFALET ÇEKTİĞİ İÇİN DİRENCİ DÜŞTÜ

Kartalın fizyolojik bir sefalet çektiğini, bu sebepten dolayı direncinin düştüğünü belirten FÜ Hayvan Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Mehmet Cengiz Han, "Elazığ-Bingöl karayolu üzerinde bir vatandaş tarafından bulundu. Doğa Koruma ve Milli Parklar ekiplerine teslim edilmiş ve onlar da bize getirmişlerdi. Kanadı kırık diye getirdiler. Yaptığımız muayenelerde ve röntgen sonuçlarında kartalın herhangi bir yerinde kırığının olmadığı tespit edildi. Güçsüz hale gelmiş bu yüzden de vatandaş hasta diye ekiplere teslim etmiş. Onlar da bize getirdiler. Biz, bu hayvanı dahiliye tarafından bir muayene edip ondan sonra da güzelce besleyip Doğa Koruma ve Milli Parklar ekiplerine teslim edeceğiz" dedi.

Elazığ'da bitkin düşen kartal tedavi altına alındı
Elazığ'da bitkin düşen kartal tedavi altına alındı
Elazığ'da bitkin düşen kartal tedavi altına alındı
Elazığ’da bitkin düşen kartal tedavi altına alındı
Etiketler: Doğa Koruma ve Milli Parklar, Fırat Üniversitesi, Kartal, Elazığ, Yaşam

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Bitkin düşen kartal tedavi altına alındı
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