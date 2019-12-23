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Elazığ'da cami inşaatında erkek cesedi bulundu

Elazığ'da bir cami inşaatında erkek cesedi bulundu.

23.12.2019 13:18 | Son Güncelleme: 23.12.2019 13:52 Elazığ'da cami inşaatında erkek cesedi bulundu
'da bir cami inşaatında erkek cesedi bulundu.

Alınan bilgiye göre, Doğukent Mahallesi'nde inşaat işleri devam eden Takva Camisi'nin duvar boyasını yapmaya gelen işçiler yerde kanlar içerisinde bir kişinin hareketsiz yattığını gördü.

Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Servis ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan incelemede boğazının kesilmesi sonucu hayatını kaybettiği belirlenen kişinin, 4 çocuk babası Ahmet Aydınlı (40) olduğu yakınları tarafından teşhis edildi.
Savcılık incelemesinin ardından Aydınlı'nın cesedi otopsi için Fırat Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olaya ilişkin soruşturmanın sürdüğü belirtildi.

Elazığ, Güncel

Kaynak: AA

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