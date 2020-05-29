Elazığ'da camilerde sosyal mesafeli cuma namazı

Elazığ'da camilerde sosyal mesafeli cuma namazıELAZIĞ'da, koronavirüs tedbirleri kapsamında 16 Mart'ta cemaatle namaza kapatılan camilerde 74 gün sonra sosyal mesafe kuralına uyularak, cuma namazı kılındı.

29.05.2020 18:50 | Son Güncelleme: 29.05.2020 18:56
Elazığ'da camilerde sosyal mesafeli cuma namazı
ELAZIĞ'da, koronavirüs tedbirleri kapsamında 16 Mart'ta cemaatle namaza kapatılan camilerde 74 gün sonra sosyal mesafe kuralına uyularak, cuma namazı kılındı.
Koronavirüs önlemleri kapsamında 16 Mart tarihinde ibadete kapatılan kentteki camilerde 74 gün aradan sonra ilk cuma namazı kılındı. Mevlana Camii'nde İl Müftüsü Selami Aydın'ın kıldırdığı namaza Elazığ Valisi Çetin Oktay Kaldırım da katıldı. Cami avlusuna sığmayan vatandaşlar ise cami yanındaki park ve kaldırımlarda namazlarını kıldı. Elazığ Valisi Çetin Oktay Kaldırım, cuma vaktiyle birlikte cemaatin camilerine kavuştuğunu dile getirerek, "Elazığ'da 676 camimizde merkezde, ilçelerde, beldelerde ve köylerde sosyal mesafeye uyarak, vatandaşlarımız maske takarak, abdestini evde alıp camiye gelerek ve aynı zamanda bizim, Diyanet İşleri Başkanlığımızın ve sayın Cumhurbaşkanımızın bildirmiş olduğu tedbirlere harfiyen riayet ederek cumayı huşu içinde eda etmiş oldular. Ben bütün vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum" dedi.
'69 VAKAYLA YASAKLAR DÖNEMİNİ KAPATTIK'
Vali Çetin Oktay Kaldırım, çok iyi tedbir aldıklarını ifade ederek, şöyle devam etti:
"Bugüne kadar hastanelerimizde 59 vatandaşımızı tedavi edip taburcu ettik. Şu anda hastanelerimizde vaka olarak yatan 10 vakamız var. Toplam 69 vaka ile bu yasaklar dönemini Elazığ olarak çok başarılı bir şekilde kapatmış olduk. Bundan sonra belirli vakitlerde camilerimizde sosyal mesafeye uyularak namazlar kılınmaya devam edilecek. Rabbim bir daha böyle sıkıntılar göstermesin. Elazığ'ımız hem deprem afet yaşadı hem de salgın afetini yaşadı, iki afeti birden yaşadı ama çok şükür vatandaşımızın metaneti ile devletimizin dirayeti ile iradesi ile ikisinin üstünden de hakkıyla gelmiştir. Vatandaşımız hiçbir şey de mağdur edilmemiştir, bundan sonra rabbim hem Elazığ'ımıza, bütün milletimize, insanlığa böyle acılar, sıkıntılar, afetler yaşatmasın." Elazığ’da camilerde sosyal mesafeli cuma namazı

Kaynak: DHA

Etiketler: Koronavirüs, Elazığ, Güncel, Haber

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