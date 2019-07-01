01.07.2019 20:04
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Elazığ'da çatı yangını

Elazığ

Elazığ'da bir binanın çatı katında çıkan yangın büyümeden itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Elazığ 'da bir binanın çatı katında çıkan yangın büyümeden itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Yangın, merkeze bağlı Sanayi Mahallesi Sanayi Caddesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 5 katlı bir apartmanın çatı katından henüz bilinmeyen bir sebepten yangın çıktı. Dumanı gören vatandaşlar itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine Elazığ Belediyesi İtfaiye Müdürlüğüne ekipler sevk edildi. Ekipler yarım saatlik çalışma sonucu yangını tamamen söndürdü.

Yangınla ilgili inceleme başlatıldı. - ELAZIĞ
Kaynak: İHA
İtfaiye , Elazığ , 3. Sayfa

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