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Elazığ'da çatısında çökme yaşanan bina tahliye edildi

Elazığ'da çatısında çökme yaşanan bina tahliye edildi Elazığ'da daha önce depremde hasar gören 5 katlı bir binanın çatısında çökme yaşandı.

03.04.2020 03:38 | Son Güncelleme: 03.04.2020 03:40
Elazığ 'da çatısında çökme yaşanan bina tahliye edildi
ELAZIĞ - Elazığ'da daha önce depremde hasar gören 5 katlı bir binanın çatısında çökme yaşandı.Olay yerinde sevk edilen ekipler çevre güvenliği alırken, apartman sakinleri tahliye edildi.
Olay, gece saatlerinde merkeze bağlı Çarşı Mahallesi Küçük Hamam Sokak'ta bulunan 5 katlı bir binada meydana geldi. 24 Ocak'ta meydana gelen 6.8'lik depremde orta hasar gören bir binanın çatısında çökme yaşandı. Çatıdan düşen parçalar etrafa saçılırken, o anda kimsenin geçmemesi olası bir faciayı önledi. Vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine AFAD,itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.Apartmanda oturanlar kontrollü bir şekilde tahliye edilirken, şerit çekilip çevre güvenliği alındı.
Çatı düştüğünde büyük bir gürültü duyduklarını belirten apartman sakinlerinden Fatih Buytoz, " Kayınvalidemin binasıdır ve birlikte oturmaktayız. 1.5 şiddetinde artçı bir deprem oldu ve onun akabinde büyük bir gürültü oldu. Biz de evdeydik"dedi. Elazığ’da çatısında çökme yaşanan bina tahliye edildi

Kaynak: İHA

Etiketler: Çarşı Mahallesi, Elazığ, 3. Sayfa

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Elazığ'da çatısında çökme yaşanan bina tahliye edildi
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