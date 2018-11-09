Elazığ'da Ceviz Yetiştiriciliği Kursu

Elazığ
'da İŞ-KUR, Halk Eğitim Merkezi ile İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yürütülen mesleki eğitim kurslarında ceviz yetiştiriciliği kursu açıldı.
Merkeze bağlı Değirmenönü köyünde açılan kursun töreninde konuşan İl Tarım ve Orman Müdürü Turan Karahan, kursun 1 ay süreceğini söyledi.
Cevizin bölge için önemli olduğunu, daha bilinçli üretici yetiştirmek için bu kursu açtıklarını aktaran Karahan, şunları kaydetti:
"Kurs ile çiftçilerimizin kendilerini geliştirerek, kaliteli ve verimli ceviz üretimi gerçekleştirmelerini amaçlıyoruz. Yaklaşık bir ay boyunca kursiyerlerimize sadece ceviz yetiştiriciliği değil sağlık, kişisel gelişim gibi sosyal hayata dair birçok konuda da bilgilendirmede bulunacağız."
Elazığ