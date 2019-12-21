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Elazığ'da CHP kongresinde gerginlik

CHP Elazığ Merkez İlçe Başkanlığı kongresinde partililer arasında gerginlik yaşandı.

21.12.2019 18:48 | Son Güncelleme: 21.12.2019 19:06 Elazığ'da CHP kongresinde gerginlik
CHP Elazığ Merkez İlçe Başkanlığı kongresinde partililer arasında gerginlik yaşandı.
CHP Elazığ Merkez İlçe Başkanlığının bir düğün salonunda düzenlenen olağan kongresinde konuşma yapmak için söz almak isteyen partililer arasında tartışma çıktı.
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine müdahalede bulunan polis tarafları ayırdı.
Mevcut başkan Erkan Geyik'in aday olmadığı kongrede daha sonra yapılan oylamada, adaylar Ali Özçelik ve Sabri Durmuş 168'er oy aldı.
Pazartesi günü kura çekilerek merkez ilçe başkanının belirleneceği öğrenildi.

Cumhuriyet Halk Partisi, Elazığ Merkez, Politika

Kaynak: AA

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