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CHP Elazığ Merkez İlçe Başkanlığı'nda yumruklu kavga

CHP Elazığ Merkez İlçe Başkanlığı kongresinde partililer arasında yumruklu kavga çıktı.

21.12.2019 17:00 | Son Güncelleme: 21.12.2019 17:12

Merkez İlçe Başkanlığı 37'nci Kongresi'nde partililer arasında gergin anlar yaşandı. Ali Özçelik ile Sabri Durmuş'un aday olduğu kongrede, partili Kenan Doğan'ın konuşma yapmasına izin verilmeyince salonda tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle CHP Elazığ İl Başkan adayı olan Fikret Sertkaya, eski Merkez İlçe Başkanı Ömer Alakuş'a yumrukla saldırıda bulundu.

KAVGA BİTİNCE SEÇİM YAPILDI

nedeniyle polis ekipleri salona geldi. Polisin müdahalesiyle ortamın sakinleşmesinin ardından kongrede seçimlere geçildi.

CHP Elazığ Merkez İlçe Başkanlığı'nda yumruklu kavga

Cumhuriyet Halk Partisi, Elazığ Merkez, Elazığ, kavga, Güncel

Kaynak: DHA


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