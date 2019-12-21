Haberler » Güncel » Elazığ'da CHP kongresinde yumruklu kavga - Haber

Elazığ'da CHP kongresinde yumruklu kavga

Cumhuriyet Halk Partisi Elazığ Merkez İlçe Başkanlığı kongresinde yumruklu kavga çıktı.

21.12.2019 17:04 | Son Güncelleme: 21.12.2019 17:09 Elazığ'da CHP kongresinde yumruklu kavga
Cumhuriyet Halk Partisi Merkez İlçe Başkanlığı kongresinde yumruklu kavga çıktı.

CHP Elazığ 37.Olağan Merkez İlçe Kongresi bir düğün salonunda yapıldı. Merkez İlçe Başkan adayları Ali Özçelik ve Sabri Durmuş'un yarıştığı kongrede CHP Elazığ İl Başkan adayı Fikret Sertkaya söz almak istedi, oylamada red kararı çıktı. Bunun üzerine eski Merkez İlçe Başkanı Ömer Alakuş ile Sertkaya arasında sözlü tartışma çıktı. Çıkan tartışma kısa süreli yumruklu kavgaya dönüştü. Partililer kavgayı ayırırken, polis de devreye girdi.

Olayın sonlanmasıyla birlikte kongre devam etti. - ELAZIĞ

Cumhuriyet Halk Partisi, Elazığ Merkez, Elazığ, kavga, Güncel

Kaynak: İHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

17:43   Rize 2,5 ton hamsi, 2 saatte tükendi - Haber
17:42   Williams Sendromlu oğlunu "nefes terapisi"yle hayata bağladı (2) - Haber
17:40   Warriors Of Turan, İstanbul'da gerçekleştirilecek - Haber
17:40   Vatandaşlar sıcak havanın keyfini park ve sahillerde çıkardı - Haber
17:34   İstanbul'da büyük spor organizasyonu - Haber
17:00   CHP Elazığ Merkez İlçe Başkanlığı'nda yumruklu kavga - Haber
16:34   Son dakika: Libya ile askeri iş birliği anlaşması teklifi, Meclis Genel Kurulu'nda kabul edildi - Haber
16:16   Oğullarından birini öldürüp ikisini yaralayan baba tutuklandı - Haber
15:58   İstanbul'daki havalimanlarında göçmen kaçakçılığı operasyonu: 3'ü polis, 4 kişi tutuklandı - Haber
15:28   Canan Karatay: Fabrikaya girmiş ürünler, çocuklarımızın sağlığını bozuyor - Haber
21.12.2019 17:45:33