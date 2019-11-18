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Elazığ'da çıkan yangında 3 ev kullanılamaz hale geldi

Elazığ'ın Arıcak ilçesinde çıkan yangında 3 ev kullanılamaz hale geldi.

18.11.2019 16:28 | Son Güncelleme: 18.11.2019 16:28Elazığ'da çıkan yangında 3 ev kullanılamaz hale geldi
Elazığ'ın Arıcak ilçesinde çıkan yangında 3 ev kullanılamaz hale geldi.
Alınan bilgiye göre, Karakaş köyünde Yaşar Özelçi'ye ait kerpiç evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Kısa sürede büyüyen yangın çevresindeki 5 eve sıçradı.

Durumun bildirilmesi üzerine Arıcak Belediyesi ile Bukardi, Üçocak ve Erimli Belde belediyelerinden itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin yaklaşık 1,5 saat süren çalışması sonucu söndürülen yangında 3 ev kullanılamaz hale geldi, 3 evde ağır hasar oluştu.
Yangında bazı hayvanların telef olduğu öğrenildi.
Arıcak Kaymakamı Şenol Öztürk ve Belediye Başkanı Ferit Yıldırım köyde incelemelerde bulundu.

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Kaynak: AA

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