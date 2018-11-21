Elazığ'da Çocuklara Hakları Anlatıldı

21 Kasım 2018 Çarşamba 14:39



21 Kasım 2018 Çarşamba 14:39

Elazığ'ın Karakoçan Kaymakamlığınca düzenlenen etkinlikte çocuklara hakları anlatıldı.20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü dolayısıyla Aile Destek Merkezinde gerçekleştirilen etkinlikte çocuklara hakları anlatıldı.Oyunların da oynandığı etkinlikte çocuklar pasta kesti.Aile Destek Merkezi Koordinatörü Ayşe Bulut, 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü doğrultusunda kreşteki çocuklara yönelik etkinlik düzenlediklerini söyledi.Çocuklara özgüvenlerinin gelişmesi için haklarının anlatıldığını dile getiren Bulut, çocukların ülkenin geleceği olduğunu vurguladı."Her millet, çocuklarına geleceği olarak bakar. Çocuklar yarının büyükleri, geleceğin güvencesidir. İnsanlığın mutluluğu, dünyamızın güzelleşmesi, çocukların korunması, iyi yetişmesine bağlıdır." diyen Bulut, çocukların bu özel ve anlamlı gününü kutladıklarını aktardı.