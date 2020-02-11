Haberler » Güncel » Elazığ'da çocuklara moral etkinliği - Haber

Elazığ'da çocuklara moral etkinliği

Elazığ'da çocukların üzerindeki deprem etkisini atmaları için etkinlik düzenledi.

11.02.2020 15:49 | Son Güncelleme: 11.02.2020 15:49Elazığ'da çocuklara moral etkinliği
'da çocukların üzerindeki deprem etkisini atmaları için etkinlik düzenledi.

İl Emniyet Müdürlüğü ile Gençlik ve Hizmetleri Müdürlüğü koordinesinde depremzede çocukların korkularını yenmesi amacıyla İlköğretim Okulu bahçesinde etkinlik yapıldı.Polis ve Gençlik Merkezi personellerinin katılımıyla yapılan etkinlikte çocuklarla halat çekme, torba yarışı gibi çeşitli oyunlar oynandı. Çocukların neşeli anlar geçirdiği yarışmalara polislerde katılarak eşlik etti.

Tüm kurumlar ve gönüllerin yaptığı gibi Elazığ polisinin de çocukların moral ve motivasyonlarını arttırmak için etkinliklerini sürdüreceği aktarıldı. - ELAZIĞ

Emniyet Müdürlüğü, Akçakiraz, Deprem, Elazığ, Güncel

Kaynak: İHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

15:22  Radyasyon nasıl yazılır? Radyasyon mu, radyosyon mu? Radyasyon ne demek?
13:53  Enstitü nasıl yazılır? Enstitü mü, ensitü mü? Enstitü ne demek?
11:44  Şam nerede? Şam konumu ve Şam haritası!
10:49  Anadolu Üniversitesi AÖF kayıt yenileme ne zaman? Bahar dönemi kayıt yenileme tarihleri!
10:20  İhsan Oktay Anar kimdir? İhsan Oktay Anar hayatı, sanatı ve eserleri!
11.02.2020 17:43:11