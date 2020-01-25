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Elazığ'da çöken iki binada arama çalışmaları sürüyor (2)

EKİPLER ZAMANLA YARIŞIYORMerkez üssü Sivrice olan 6,8 büyüklüğündeki depremde, Elazığ'ın Mustafa Paşa Mahallesi'nde bulunan 2 apartman yıkıldı.

25.01.2020 13:55 | Son Güncelleme: 25.01.2020 13:55Elazığ'da çöken iki binada arama çalışmaları sürüyor (2)

EKİPLER ZAMANLA YARIŞIYOR

Merkez üssü olan 6,8 büyüklüğündeki depremde, 'ın Mustafa Paşa Mahallesi'nde bulunan 2 apartman yıkıldı. Birbirine yakın noktadaki 2 bölgede meydana gelen çökme sonrası arama kurtarma ekipleri, enkaz altında kalanları kurtarmak için çalışma başlattı. Mustafa Paşa Mahallesi'nde aralarında 50-60 metre mesafedeki iki binanın yıkılmasının ardından bölgeye ekipler sevk edildi.

Gece saatlerinden itibaren enkaz altında çalışma başlatan ekipler, sürdürdükleri çalışmalarda 2'si hayatını kaybetmiş 8 kişiye ulaştı. Enkaz altından kurtarılan yaralılar ise ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla hastanelere sevk edildi.

Arama kurtarma ekiplerinin teknolojik imkanlardan yararlanarak birkaç noktada sürdürdüğü çalışmaları yüzlerce Elazığlı da yakından takip ediyor. Çoğu gözyaşı döken akraba veya tanıdıklarından güzel bekleyen vatandaşlar, zaman zaman ekiplere de destek veriyor. Arama yapılan enkaz bölgesinde bazı noktalarda sinyal alınması için alanda sessizlik oluşması isteniyor ve sinyal alınan bölgelerde aramalar yoğunlaştırılıyor. Enkaz altında kaç kişinin olduğuna dair net bir bilgi bulunmazken, ekipler çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Hasan KIRMIZITAŞ- Kadir GÜNEŞ/ELAZIĞ,



Sivrice, Elazığ, Güncel

Kaynak: DHA

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