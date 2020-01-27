Haberler » Güncel » Elazığ'da çökme tehlikesi olan 7 katlı bina yıkılıyor - Haber

Elazığ'da çökme tehlikesi olan 7 katlı bina yıkılıyor

ELAZIĞ'da depremin etkisiyle çökme tehlikesi olduğu tespit edilen 7 katlı binanın yıkımı kontrollü bir şekilde başladı.

27.01.2020 18:34 | Son Güncelleme: 27.01.2020 18:34Elazığ'da çökme tehlikesi olan 7 katlı bina yıkılıyor
ELAZIĞ'da depremin etkisiyle çökme tehlikesi olduğu tespit edilen 7 katlı binanın yıkımı kontrollü bir şekilde başladı.

İcadiye Mahallesi'nde bulunan bir bina çökme tehlikesine karşı saat 17.00 sıralarında boşaltıldı. Necdet Doğan Caddesi'ndeki 7 katlı binada yaşayanlar binayı boşalttıktan sonra ekiplere verdi. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı görevlilerince yapılan incelemelerin ardından binanın yıkımına karar verildi.  AFAD, itfaiye ve polis ekiplerinin sevk edildiği bölgede geniş güvenlik önlemleri alınırken, binanın bulunduğu cadde yaya ve araç trafiğine kapatıldı. Boşaltılan 7 katlı binanın vinç ile yıkımına kontrollü bir şekilde başlandı.


- Elazığ

Elazığ, Güncel

Kaynak: DHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

18:50  AFAD hasarlı köy evlerine zorlu koşullarda ulaşmaya devam ediyor
18:50  Konya sütbank, davası başlıyor
18:50  Depremde sivrice'deki köy yollarında dev yarıklar oluştu
18:49  Nüsra bebek ve annesini kurtaran JAK ekipleri, o anları gözyaşlarıyla anlattı
18:48  Son Dakika: Dışişleri Bakanlığı, Türk vatandaşlarının Çin'e seyahat etmemelerini tavsiye etti
27.01.2020 19:00:48