Elazığ'da dağ keçileri görüntülendi

Elazığ'ın Keban ilçesinde dağ keçileri görüntülendi.
Elazığ'da zaman zaman yüksek noktalardan köy, ilçe ve şehir merkezine yakın noktalarına kadar inen dağ keçileri bu kez Elazığ-Keban kara yolundan görüntülendi.
Kara yolunda seyir halindeki sürücüler gördükleri dağ keçilerini ilgiyle izledi.
O anları kaydetmek isteyen sürücüler dağ keçilerinin cep telefonları ile görüntüsünü ve fotoğrafını çekti.
Sürücülerden Yunus Aktaş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Ağın ilçesinde yaşadığını, Elazığ'a giderken sürekli kullandığı kara yolunda ilk kez dağ keçilerine rastladığını söyledi.
Dağ keçilerini sürü halinde karşılarında gördüklerinde hem şaşırdıklarını hem de mutlu olduklarını ifade eden Aktaş, şunları kaydetti:
"Araçla seyir halinde iken bir anda sürü halinde dolaşan dağ keçilerini fark ettik, müthiş bir manzaraydı. Hemen arabayı yol kenarını çekip bir yandan o anları izlerken bir yandan da telefonuma kaydettim. Dağ keçilerini fark eden tüm sürücüler arabalarını park edip, onları izledi. Çok sevimli hayvanlardı. Kara yolunun hemen üstündeki kayalıklarda geziniyorlardı."
Aktaş, dağ keçilerini ilk defa kara yolu çevresinde gördüğünü, avlanması yasak olduğu için bölgedeki sayılarının artmış olabileceğini aktardı.
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Kaynak: AA