Elazığ'da Dağ Keçileri Kara Yoluna İndi

Kaynak: AA

Elazığ'da kara yoluna kadar inen dağ keçilerini gören vatandaşlar cep telefonlarıyla o anları saniye saniye görüntülediElazığ-Keban kara yolunda seyir halindeki sürücüler kara yolu üzerinde sürü halinde dolaşan dağ keçilerini görünce büyük bir sürpriz yaşadı.Yaklaşık 30 yıldır dağ keçilerinin rastlanmadığı kara yolu çevresinde sürü halinde dolaşan dağ keçilerini çok yakından görmenin heyecanını yaşayan vatandaşlar, o anları görüntülemeyi ihmal etmedi.O anları cep telefonuna kaydeden Yunus Aktaş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Ağın ilçesinde oturduğunu Elazığ'a gidip gelmek için uzun yıllardır kullandığı kara yolunda ilk defa dağ keçilerine rastladıklarını belirtti.Sürü halinde dağ keçilerini bir anda karşılarında görmelerinin hem kendilerini şaşırttığını hem de mutlu ettiğini ifade eden Aktaş, şunları söyledi:"Arabayla seyir halinde iken bir anda sürü halinde dolaşan dağ keçilerini fark ettik, müthiş bir manzaraydı. Hemen arabayı yol kenarını çekip bir yandan o anları izlerken bir yandan da telefonuma kaydettim. Dağ keçilerini fark eden tüm sürücüler arabalarını park edip o anları izleme koyuldular. Çok sevimli hayvanlardı, insanların bakışlarına aldırış etmeden kara yolunun hemen üstündeki kayalıklarda geziniyorlardı. Sanırım tuz ihtiyaçlarının gidermek için kara yoluna kadar inmişlerdi."Aktaş, avlanması yasak olan dağ keçilerinin ilk defa kara yolu çevresinde görülmesinin bölgedeki sayılarının artmış olabileceğine işaret ettiğini dile getirdi.