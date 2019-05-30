Elazığ'da dağ keçisi yavrusu okul bahçesinde görüntülendi

Elazığ
'da, dağ keçisi yavrusunun kent merkezindeki lisenin bahçesine girip koşuşturması güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Alınan bilgiye göre, Çayda Çıra Mahallesi'nde bulunan Çubukbey Anadolu Lisesi
'nin bahçesine akşam saatlerinde nereden geldiği belirlenemeyen yavru bir dağ keçisi girdi.
Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, etrafta bir süre koşuşturan dağ keçisi daha sonra gözden kayboldu.
Kamera kayıtlarını inceleyen okul yetkilileri ilk defa karşılaştıkları durum karşısında şaşkınlık yaşadı.
Yaşanan durumun, koruma altındaki avlanması yasak dağ keçilerinin bölgedeki sayılarının artmış olmasından kaynaklanmış olabileceği değerlendirmesinde bulunuldu.
Anadolu Lisesi
, Elazığ
, Güncel
Kaynak: AA