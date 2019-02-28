Elazığ'da Deaş'ın Sözde 2 Kadısı Yakalandı

SURİYE'de terör örgütü DEAŞ'ın sözde kadılığını yapan 2 kişi, Elazığ
'da operasyonla yakalandı
İl Emniyet Müdürlüğü
Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Suriye
'nin Deyrizor
kentinde terör örgütü DEAŞ adına sözde 'kadılık' yaptığı belirlenen 2 şüphelinin, Elazığ'da olduğu bilgisini aldı. Cumhuriyet Başsavcılığı
talimatıyla harekete geçen ekipler, şüphelilerin saklandığı 2 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda, isimleri açıklanmayan 2 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. - Elazığ
Suriye, Elazığ, Yenikadinda Gösterme, Güncel
Kaynak: DHA