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Elazığ'da DEAŞ operasyonu: 1 gözaltı

ELAZIĞ'ın Palu ilçesinde terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda Suriye uyruklu 1 kişi, gözaltına alındı.

23.01.2020 10:45 | Son Güncelleme: 23.01.2020 10:45Elazığ'da DEAŞ operasyonu: 1 gözaltı

ELAZIĞ'ın ilçesinde terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda Suriye uyruklu 1 kişi, gözaltına alındı.

Cumhuriyet Başsavcılığı'nca terör örgütü DEAŞ'a yönelik sürdürülen soruşturma kapsamında İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince çalışma başlatıldı. Ekipler, bu kapsamda Palu ilçesinde operasyon düzenledi. DEAŞ ile bağlantısı olduğu belirlenen Suriye uyruklu H.A. (27) kullanılmayan bir okul lojmanında gözaltına alındı. H.A.'nın üzerinde yapılan aramada terör örgütü DEAŞ'a ait çeşitli notlar ele geçirildi.H.A.'nın jandarmadaki sorusu sürüyor.



Elazığ, Palu, Güncel

Kaynak: DHA

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