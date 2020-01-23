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Elazığ'da DEAŞ operasyonu, 1 şüpheli eski okul lojmanında yakalandı

Elazığ'da jandarma ekiplerinin terör örgütü DEAŞ'a yönelik yaptığı operasyonda, yabancı uyruklu bir şüpheli eski okul lojmanında yakalandı.

23.01.2020 10:35 | Son Güncelleme: 23.01.2020 10:42Elazığ'da DEAŞ operasyonu, 1 şüpheli eski okul lojmanında yakalandı
'da jandarma ekiplerinin terör örgütü DEAŞ'a yönelik yaptığı operasyonda, yabancı uyruklu bir şüpheli eski okul lojmanında yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler terörle mücadele kapsamında çalışma yaptı. Ekiplerin yaptığı çalışmada Palu ilçesinde kullanılmayan atıl vaziyetteki bir okul lojmanında terör örgütü DEAŞ ile bağlantılı şüpheli tespit edildi. Eski lojmana düzenlenen operasyonda Suriye uyruklu H.A. (27) yakalandı. Şüphelinin üst aramasında terör örgütü DEAŞ ile ilgili bazı notlar ele geçirildiği öğrenildi.

Jandarmada işlemleri tamamlanan şüpheli İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerine teslim edildi. - ELAZIĞ

Elazığ, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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