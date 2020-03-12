Elazığ'da, deprem sonrası kurulan konteyner kent dezenfekte edildi
ELAZIĞ merkezli 6.8'lik depremin ardından Doğukent Mahallesi'nde kurulan, 450 ailenin yerleştiği konteyner kentte, koronavirüse karşı dezenfekte çalışması yapıldı.
12.03.2020 13:13 | Son Güncelleme: 12.03.2020 13:13
ELAZIĞ merkezli 6.8'lik depremin ardından Doğukent Mahallesi'nde kurulan, 450 ailenin yerleştiği konteyner kentte, koronavirüse karşı dezenfekte çalışması yapıldı.
Elazığ Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde koronavirüse karşı dezenfekte çalışması başlattı. Sivrice merkezli 6.8 büyüklüğündeki deprem sonrası Doğukent Mahallesi'nde, 450 ailenin yerleştirildiği konteyner kentte de çalışma yapıldı. Ekipler, oyun alanları, konteynerler ve ortak kullanım alanlarını dezenfekte etti.Konteyner kentte yaşayan Abdullah Doğan, "Buraları ilaçlıyorlar. Virüs kapmamamız için çalışıyorlar" diye konuştu.Zübeyde Aslan ise belediye görevlilerine çalışmaları için teşekkür etti.
Kaynak: DHA
Manşet
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