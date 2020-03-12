Elazığ'da deprem sonrası kurulan konteyner kent dezenfekte edildi
Elazığ'da meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depremin ardından Doğukent mahallesinde kurulan 450 ailenin yerleştiği konteyner kentte coronavirüs ve salgın hastalıklara karşı dezenfektasyon çalışması yapıldı.
12.03.2020 14:31 | Son Güncelleme: 12.03.2020 14:31
Elazığ 'da meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depremin ardından Doğukent mahallesinde kurulan 450 ailenin yerleştiği konteyner kentte coronavirüs ve salgın hastalıklara karşı dezenfektasyon çalışması yapıldı.
Kaynak: DHA
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