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Elazığ'da deprem sonrası kurulan konteyner kent dezenfekte edildi

Elazığ'da meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depremin ardından Doğukent mahallesinde kurulan 450 ailenin yerleştiği konteyner kentte coronavirüs ve salgın hastalıklara karşı dezenfektasyon çalışması yapıldı.

12.03.2020 14:31 | Son Güncelleme: 12.03.2020 14:31
Elazığ'da deprem sonrası kurulan konteyner kent dezenfekte edildi

Elazığ 'da meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depremin ardından Doğukent mahallesinde kurulan 450 ailenin yerleştiği konteyner kentte coronavirüs ve salgın hastalıklara karşı dezenfektasyon çalışması yapıldı.


Kaynak: DHA

Etiketler : Deprem, Elazığ, Güncel

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