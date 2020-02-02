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Elazığ'da depremde hayatını kaybedenler için dua edildi

Elazığ Müftülüğünce, merkez üssü Elazığ'ın Sivrice ilçesi olan 6,8 büyüklüğündeki depremde hayatını kaybedenler için Kur'an-ı Kerim ve mevlit okundu, dua edildi.

02.02.2020 16:58 | Son Güncelleme: 02.02.2020 17:19Elazığ'da depremde hayatını kaybedenler için dua edildi
Müftülüğünce, merkez üssü Elazığ'ın ilçesi olan 6,8 büyüklüğündeki depremde hayatını kaybedenler için Kur'an-ı Kerim ve mevlit okundu, dua edildi.
Merkez İzzetpaşa Camisi'nde öğle namazının ardından düzenlenen programda İl Müftüsü Yusuf Sarıkaya, deprem ve sonrasında yaşananlarla ilgili vaaz verdi.
Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği programda, Kur'an-ı Kerim ve mevlit okundu, dua edildi ve ilahiler söylendi.
Diyanet İşleri Başkanlığı Din Hizmetleri Genel Müdürlüğü Cami Hizmetleri Daire Başkanı Neşet Bodur, depremin ardından kente gelerek vatandaşların yaralarının sarılması için çalıştıklarını söyledi.
Millet-devlet el ele vererek Elazığ'ın yanında ve beraber olduklarını belirten Bodur, şunları dile getirdi:
"Yine beraberiz. Büyük bir deprem oldu, yaraların çok çabuk sarılacağına inanıyorum. Depremde 41 kardeşimiz vefat etti. Onları hayırla anmak, okunan hatmi şeriflerin duasını yapmak üzere toplandık. Biz bu canlar için üzülüyoruz. Kardeşlerimiz uzaklardan dua ediyorlar, yardım gönderiyorlar. Elazığımız kısa zamanda deprem yarasını saracaktır. Bütün ülke el ele vermiştir. Rabbimin bir daha böyle acı hadiseleri Elazığımıza ve ülkemize göstermemesi için dua ediyorum."

Yusuf Sarıkaya, Sivrice, Deprem, Elazığ, Güncel

Kaynak: AA

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