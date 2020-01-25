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Elazığ'da depremde yıkılan binanın enkazından bir kişi 17 saat sonra sağ çıkarıldı

Elazığ'ın Mustafa Paşa Mahallesi'nde depremde yıkılan binanın enkazından bir kişi 17 saat sonra sağ çıkarıldı.

25.01.2020 14:42 | Son Güncelleme: 25.01.2020 14:42Elazığ'da depremde yıkılan binanın enkazından bir kişi 17 saat sonra sağ çıkarıldı
'ın Mustafa Paşa Mahallesi'nde depremde yıkılan binanın enkazından bir kişi 17 saat sonra sağ çıkarıldı.
Merkez üssü Elazığ'ın ilçesi olan 6.8 büyüklüğündeki depremde, Sürsürü ve Mustafa Paşa Mahallesi'nde yıkılan binaların enkazında arama ve kurtarma çalışmaları sürüyor.
Merkez Mustafa Paşa Mahallesi'ndeki çöken binada, AFAD ve UMKE başta olmak üzere ekiplerin yürüttüğü arama kurtarma çalışmalarında, bir kişi 17 saat sonra sağ çıkarıldı.
Yaralı kişi, 112 Acil Servis ekiplerince hastaneye kaldırıldı.
Yaralının çıkarılması sırasında çevrede kurtarma çalışmalarını izleyen vatandaşlar, ekipleri alkışladı.
Binada arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Sivrice, Elazığ, Güncel

Kaynak: AA

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