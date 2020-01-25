Depremden 24 saat sonra enkazdan 5 yaşındaki çocuk ve annesi çıkarıldı

Elazığ'daki depremde Mustafa Paşa Mahallesi'nde yıkılan binanın enkazından yükselen kadın sesi üzerine jandarma ekipleri harekete geçti. Elazığ'ın Sivrice ilçesi merkezli 6,8 büyüklüğündeki depremin ardından Mustafa Paşa Mahallesi'nde yıkılan binanın enkazında arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. AFAD ve UMKE ekipleri başta olmak üzere ekiplerin arama kurtarma çalışmaları sürüyor.

KÜÇÜK KIZ HASTANEYE KALDIRILDI

Mustafa Paşa Mahallesi'nde yıkılan bir binada çalışma yapan ekipler, anne ve 5 yaşındaki kızına ulaştı. Anne ve küçük kız 24 saat sonra beton yığının arasında oluşturulan tünelden çıkarıldı. İlk müdahalesi yapılan anne ve küçük kız hastaneye kaldırıldı.