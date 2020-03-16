Elazığ'da depremden sonra 1 ayda bin 94 konut satıldı
Elazığ'da 24 Ocak'ta meydana gelen depremin ardından Şubat ayında konut satışı bölge illerini geride bırakarak bin 94'e ulaştı.
16.03.2020 12:27 | Son Güncelleme: 16.03.2020 12:27
Elazığ 'da 24 Ocak'ta meydana gelen depremin ardından Şubat ayında konut satışı bölge illerini geride bırakarak bin 94'e ulaştı.
Türkiye İstatistik Kurumu, geçtiğimiz ay yaşanan konut satışı ile ilgili verileri paylaştı. Ülke genelinde konut satışları 2020 Şubat ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 51,4 oranında artarak 118 bin 753 oldu. Elazığ, Malatya , Tunceli ve Bingöl'ü kapsayan istatistik bilgilerinde ise en çok konut Elazığ'da satıldı. 24 Ocak'ta meydana gelen 6.8'lik depremin ardından Elazığ'da Şubat ayında satılan konut sayısı bin 94 oldu. Elazığ'ı 733 konutla Malatya takip etti. Bingöl'de 136, Tunceli'de ise 48 konut satışı yapıldı.
Elazığ'da Ocak ayında 673, Malatya'da ise 888 konut satılmıştı. - ELAZIĞ
Türkiye İstatistik Kurumu, geçtiğimiz ay yaşanan konut satışı ile ilgili verileri paylaştı. Ülke genelinde konut satışları 2020 Şubat ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 51,4 oranında artarak 118 bin 753 oldu. Elazığ, Malatya , Tunceli ve Bingöl'ü kapsayan istatistik bilgilerinde ise en çok konut Elazığ'da satıldı. 24 Ocak'ta meydana gelen 6.8'lik depremin ardından Elazığ'da Şubat ayında satılan konut sayısı bin 94 oldu. Elazığ'ı 733 konutla Malatya takip etti. Bingöl'de 136, Tunceli'de ise 48 konut satışı yapıldı.
Elazığ'da Ocak ayında 673, Malatya'da ise 888 konut satılmıştı. - ELAZIĞ
Kaynak: İHA
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