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Elazığ'da depremzede çocukların yüzü etkinliklerle gülüyor

Elazığ'da depremzede çocuklar için sosyal etkinlikler düzenleniyor.

10.02.2020 16:22 | Son Güncelleme: 10.02.2020 16:38Elazığ'da depremzede çocukların yüzü etkinliklerle gülüyor
'da depremzede çocuklar için sosyal etkinlikler düzenleniyor.
24 Ocak'ta meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki depremden etkilenen çocukların yüzünü güldürmek için İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ile Elazığ Belediyesi de yoğun çalışmalar yürütüyor.
Bu kapsamda Elazığ Belediyesi Konservatuarı Tiyatro Bölümü ekipleri, İl Emniyet Müdürlüğü binasında depremde hasar gören evlerine giremedikleri için çadır ve salonuna yerleştirilen ailelerin çocuklarına, gölge oyunları sergileyerek eğlenceli vakit geçirmelerini sağladı.
Hacivat Karagöz gölge oyununu şimdiye kadar hiç izlemediğini belirten 11 yaşındaki Hasna Aslan, etkinlik sayesinde çok mutlu olduklarını ve bu sayede deprem korkusundan uzaklaştıklarını söyledi.
Oyunu sergileyen Mehmet Reşat Bulut da etkinlikle çocuklara katkı sunmaya çalıştığını söyledi.

Emniyet Müdürlüğü, Elazığ, Güncel

Kaynak: AA

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