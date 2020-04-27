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Elazığ'da depremzedeler için konut yapımı sürüyor

Elazığ'da depremzedeler için konut yapımı sürüyorELAZIĞ'da, 24 Ocak'ta meydana gelen depremin ardından TOKİ tarafından inşa edilen konutların yapımı sürüyor.

27.04.2020 18:36 | Son Güncelleme: 27.04.2020 18:39
Elazığ'da depremzedeler için konut yapımı sürüyor
ELAZIĞ'da, 24 Ocak'ta meydana gelen depremin ardından TOKİ tarafından inşa edilen konutların yapımı sürüyor.
Elazığ'da, 24 Ocak'ta meydana gelen ve 41 kişinin yaşamını yitirdiği 6.8 büyüklüğündeki depremde binlerce konut hasar gördü. Depremde hasar gören konutların yıkımının tamamlanmasının ardından, TOKİ tarafından yeni konutların inşasına başlandı.
Depremzede aileler için Bizmişen bölgesinde mart ayında inşaatına başlanılan 871 konutun yapımı da sürüyor. 39 bloktan 12'sinin kaba inşaatı tamamlandığını anlatan proje müdürü Fikret Kolancalı, şantiyede 500 kişilik ekiple çalıştıklarını söyledi. Kolancalı, "Bu konutların 15 Eylül tarihine kadar bitmesi için şu anda yaklaşık 500 kişi çalışmakta. Önümüzdeki günlerde çalışan sayısı bine kadar çıkacaktır. Gece vardiyaları dahil olmak üzere çalışmalarımız devam etmektedir" dedi. Elazığ’da depremzedeler için konut yapımı sürüyor

Kaynak: DHA

Etiketler: Elazığ, Güncel, Haber
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