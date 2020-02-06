Elazığ'da depremzedelere yapılan yardım sırasında kaydedilen görüntüler tepki topladı

Elazığ 'da geçtiğimiz ay yaşanan deprem felaketinde, depremzedelere yapılan yardımlar esnasında çekilen bir görüntü sosyal medyada tepki çekti. Yardım kolilerinin depremzedelere bir kamyonetin üzerinden fırlatıldığı görüntüler izdihama yol açarken, yardımı kimin yaptığı henüz öğrenilemedi.

KAMYONETTEN FIRLATTILAR

Tepki çeken görüntülerde, yardım kolilerinin bir kamyonet üzerinden depremzedelere fırlatıldığı anlar yer alıyor. O esnada yaşanan izdiham, kamuoyunda "organizasyon eksiliği" olarak değerlendirilirken yardımı kimin yaptığı konusunda bir bilgiye ulaşılamadı.

41 VATANDAŞIMIZ HAYATINI KAYBETMİŞTİ

24 Ocak günü merkez üssü Elazığ Sivrice olan 6.8'lik depremde 41 vatandaşımız hayatını kaybetmiş, 1700'ü aşkın yurttaşımız yaralanmıştı. Elazığ ve Malatya'da 87 bina yıkılırken 2 bini aşkın binada hasar tespit edilmişti. Öte yandan deprem bölgesine yardım için toplamda 80 milyon bağış toplanmıştı.