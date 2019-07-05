05.07.2019 17:48
Haberler» Güncel» Haber

Elazığ'da 'dilenci' operasyonu: 2'si yabancı 8 kişi yakalandı

Elazığ

ELAZIĞ Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekiplerince kentte dilencilere yönelik düzenlenen operasyonda, 2'si yabancı uyruklu 8 kişi yakalandı.

ELAZIĞ Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekiplerince kentte dilencilere yönelik düzenlenen operasyonda, 2'si yabancı uyruklu 8 kişi yakalandı.
Kent merkezindeki cami, hastane ve iş merkezi önlerinde dilencilik yapanlara yönelik Elazığ Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekiplerince operasyon düzenlendi. Operasyonda, 2'si yabancı uyruklu olan 8 kişi yakalandı. Dilencilik yaptığı belirlenen kişilerin üzerlerinde bulunan paralar, kayıt alına alındı. Yabancı uyruklu 2 dilenci ise kimlik tespiti ve gerekli işlemlerin yapılması için İl Göç İdaresi'ne teslim edildi.


- Elazığ
Kaynak: DHA
Zabıta Müdürlüğü, Elazığ, Güncel

Son Dakika Haberleri
19:47   SPOR Fenerbahçe'de neşeli antrenman
19:46   Parkta fare zehri içip intihara kalkıştı
19:46   Konya'da minibüs ile kamyon çarpıştı: 13 yaralı
19:45   Sokak ortasında bayıldı, fare zehri içtiği ortaya çıktı
19:45   Sarar'ın evini soyan 6 Moldovalı, adliyeye sevk edildi (2)
19:44   Tomarza'da 500 arı kovanı yandı, yüzbinlerce arı telef oldu
19:44   Çankırı'da sağanak sele neden oldu