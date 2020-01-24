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Elazığ'da dilenci operasyonu: 23'ü yakalandı işlem yapıldı

Elazığ'da polisin, zabıta ekipleriyle yaptığı çalışmada 23 dilenci yakalandı, 5 bin 301 TL para cezası kesildi.

24.01.2020 16:57 | Son Güncelleme: 24.01.2020 17:02Elazığ'da dilenci operasyonu: 23'ü yakalandı işlem yapıldı
'da polisin, zabıta ekipleriyle yaptığı çalışmada 23 dilenci yakalandı, 5 bin 301 TL para cezası kesildi.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı birimler, Belediye Müdürlüğü ekiplerinin de katılımıyla önleyici tedbirler kapsamında dilencilere yönelik çalışma yaptı. Ekiplerin çalışmasında cami önleri ve yollarda olmak üzere toplam 23 dilenci yakalandı. Yakalanan dilencilere 4 bin 301 TL para cezası kesilirken, üst aramalarında çıkan 110 TL'ye ise el konuldu.

Ekiplerin, kamuya açık mekanlarda, mendil, çiçek ve hediyelik eşya satışı yapmak suretiyle para vermeye zorlayanlarla, dilenenlere yönelik uygulamaların süreceği aktarıldı. - ELAZIĞ

Zabıta, Elazığ, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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