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Elazığ'da dilenci operasyonu

Elazığ'da düzenlenen operasyonda 23 dilenci hakkında yasam işlem yapıldı.

24.01.2020 17:30 | Son Güncelleme: 24.01.2020 18:24Elazığ'da dilenci operasyonu
'da düzenlenen operasyonda 23 dilenci hakkında yasam işlem yapıldı.
İl Emniyet Müdürlüğü ve Elazığ Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, halkın manevi duygularını istismar ederek dilencilik yapan kişilere yönelik çalışma yaptı.
Bu kapsamda kamuya açık alanlarda insanları rahatsız edip, ellerinde sahte sağlık raporları ya da asılsız hikayelerle mendil, çiçek ve hediyelik eşya satışı yapmak suretiyle para vermeye zorlayan, ayrıca dilenerek toplumun huzur ve güvenliğini tehlikeye düşüren kişiler yakalandı.
Özellikle cami önleri, kalabalık çarşılar, araç ve yaya trafiğinin yoğun olduğu kavşak ve caddelerde denetim yapan ekipler, yakaladıkları 23 kişiye dilencilik yapmaktan 4 bin 301 lira idari para cezası uyguladı.
Yakalananların üzerinde yapılan aramada ele geçirilen 110 lira zabıta müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.
Vatandaşların iyi niyetini suistimal eden dilencilere yönelik operasyonların devam edeceği bildirildi.

Emniyet Müdürlüğü, Zabıta Müdürlüğü, Elazığ, Güncel

Kaynak: AA

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