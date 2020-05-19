Elazığ'da, dilencilik yapan 4 kişiye 10 bin 198 lira 'koronavirüs' cezası

Elazığ'da, dilencilik yapan 4 kişiye 10 bin 198 lira 'koronavirüs' cezasıELAZIĞ'da, koronavirüse rağmen dilencilik yapmayı sürdüren 4 kişiye, tedbirleri ihlal ettikleri ve maske takmadıkları gerekçesiyle 10 bin 198 lira ceza kesildi.

19.05.2020 17:20 | Son Güncelleme: 19.05.2020 17:22
Elazığ'da, dilencilik yapan 4 kişiye 10 bin 198 lira 'koronavirüs' cezası
ELAZIĞ'da, koronavirüse rağmen dilencilik yapmayı sürdüren 4 kişiye, tedbirleri ihlal ettikleri ve maske takmadıkları gerekçesiyle 10 bin 198 lira ceza kesildi.
Elazığ İl Emniyet Müdürlüğü ile Belediye Zabıta Müdürlü ekipleri, kent genelinde dilencilik yapanlara yönelik çalışma başlattı. Ekipler, uygulama sırasında, dilencilik yapan 4 kişiyi belirledi. Dilencilik yaptıkları gerekçesiyle 4'ünü de toplam 748 liralık para cezası uygulandı. Dilencilerden 3'üne ayrıca koronavirüs salgını tedbirleri kapsamında maske takmadıkları için 3 bin 150'şer lira ceza kesildi. Elazığ’da, dilencilik yapan 4 kişiye 10 bin 198 lira ’koronavirüs’ cezası

Kaynak: DHA

Etiketler: Elazığ, Güncel, Haber

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