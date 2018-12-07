Elazığ'da "Dolabında Durmasın Sokakları Isıtsın" Projesi

Elazığ
'da, ortaokul öğrencileri "Dolabında Durmasın Sokakları Isıtsın" projesiyle kullanmadıkları giysilerini Elazığ Belediyesi Hayır Çarşısı'na bağışladı.
Elazığ Şehit Cuma Dağ
Ortaokulu öğrencilerince hayata geçirilen proje kapsamında yaklaşık 1 aylık süre zarfında toplanan temiz durumdaki giysiler, okul öğretmenleri eşliğinde Hayır Çarşısı personeline teslim edildi. Burada toplanan giysiler, ihtiyaç sahibi ailelere verilecek.
Okulun sosyal yardımlaşma ve dayanışma kulübü başkanı Sude Aksu
, yaklaşık bir aydır topladıkları giysileri temiz ve ütülü bir şekilde ihtiyaç sahibi ailelere verilmesi için Hayır Çarşısı'na bağışladıklarını belirtti.
Projenin gerçekleşmesinde emeği geçen herkese teşekkür eden Aksu, "Proje ile karşılıksız iyilik yapmayı, çevremize karşı duyarlı olmayı, zayıf ve kimsesizleri korumayı amaç edindik. Bu projeye okulumuz öğretmenleri, öğrencilerimiz, velilerimiz çok iyi destek verdikler. Burada toplanan kıyafetler belediyemizin Hayır Çarşısı aracılığıyla ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırılacaktır." ifadelerini kullandı.
Elazığ
07 Aralık 2018 Cuma 16:53