17.06.2019 21:22
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Elazığ'da dolandırıcılık iddiası

Elazığ

Elazığ'da kendilerini belediye yetkilisi olarak tanıtarak iş yeri sahibini dolandırdıkları iddiasıyla gözaltına alınan 4 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Elazığ'da kendilerini belediye yetkilisi olarak tanıtarak iş yeri sahibini dolandırdıkları iddiasıyla gözaltına alınan 4 şüpheliden 2'si tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, kent merkezindeki bir iş yerinin sahibine kendilerini Elazığ Belediyesinin satın alma yetkilileri olarak tanıtarak 200 teneke yemeklik yağ alıp ücretini ödemeden ayrılan kişilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Ekipler, dolandırıcılık olayına karıştığı belirlenen H.Ö, M.B, M.T. ve S.T.'yi eş zamanlı düzenlenen operasyonda gözaltına aldı.
Zanlıların, aynı yöntemle Kocaeli, Aydın, Ordu, Muğla, Niğde, Çorum ve Aksaray'da da 9 ayrı dolandırıcılık olayına karıştıkları belirlendi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan M.B. ile çok sayıda suçtan arama kaydı bulunan H.Ö. tutuklandı. Diğer zanlılar ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Operasyonda ele geçirilen 93 teneke yemeklik yağ sahibine teslim edildi.
Kaynak: AA
Emniyet Müdürlüğü, Elazığ, Güncel

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