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Elazığ'da dolandırıcılık iddiası

Elazığ'da bir kadını dolandırıp 100 bin lira değerindeki altınını alan 7 şüpheliden 2'si tutuklandı.

04.08.2019 09:03 Elazığ'da dolandırıcılık iddiası
Elazığ'da bir kadını dolandırıp 100 bin lira değerindeki altınını alan 7 şüpheliden 2'si tutuklandı.
Elazığ İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekiplerince düzenlenen operasyonda telefonla aradıkları bir kadına kendilerini polis olarak tanıttıktan sonra 100 bin lira tutarındaki altınını dolandıran şüpheli A.E, F.Ç, M.Y, H.H.Ş, İ.T, M.S ile onlara yardım eden bir şüpheli gözaltına alındı.
Operasyonda, gözaltına alınan şüphelilerin adresinde dolandırıcılık yöntemiyle aldığı cumhuriyet altını, tam altın, çeyrek altınlardan yapılmış bileklik, inci, altın kolyeler, altın bileklik ve yüzük ele geçirildi.
Emniyete ki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 7 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Emniyet Müdürlüğü, Elazığ, Güncel

Kaynak: AA

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