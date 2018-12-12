Elazığ'da Drone Destekli Trafik Denetimi

12 Aralık 2018 Çarşamba 15:24



12 Aralık 2018 Çarşamba 15:24

Elazığ'da, jandarma ekipleri havadan drone destekli trafik denetimi yaptı.İl Jandarma Komutanlığı ekipleri trafik kazalarının önlenmesine yönelik Organize Sanayi Bölgesi mevkisinde 15 personel ile drone destekli trafik uygulaması gerçekleştirdi.Uygulamada, hız, emniyet kemeri ve evrak kontrolü ile servis araçlarının denetimi şeklinde 118 araç kontrol edilerek çeşitli maddelerden 6 sürücüye 2 bin 176 lira para cezası kesildi, 2 araç trafikten men edilirken, hacizli 1 araç da yakalandı.Ayrıca sürücü ve yolculara hız, emniyet kemeri kullanımı ve trafik kuralları hakkında bilgilendirme yapıldı.