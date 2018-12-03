Elazığ'da Dünya Engeliler Günü Kutlandı

Elazığ
'da 3 Aralık
Dünya Engeliler Gününü dolayısıyla etkinlik düzelendi.
Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü'nce Nurettin Ardınçoğlu Kültür Merkezinde düzenlenen programda tiyatro, halk oyunu ve müzik dinletisi yapıldı.
Vali Yardımcısı Uhut Emre Koyuncu, burada yaptığı konuşmada, engellileri bir gün değil yılın her günü hatırlamak gerektiğini söyledi.
Her insanın bir engelli adayı olduğunu kaydeden Koyuncu "Bedenen ve ruhen yaşamayan ve yürekte istenmeyen şeyleri anlak zor Anneliği tatmamış bir insan anne olma duygusunu nasıl tam olarak anlatabilir. Benzer şekilde engelli olmanın engelli ebeveyni veya yakını olmayı elbette yaşayan bilir ve bu gerçekten hiç kolay değil" dedi. CHP
Elazığ Milletvekili Gürsel Erol
da bir insanın engelli olmasının kendi inisiyatifinde olmadığına işaret ederek, engellilerle sürekli empati kurulması gerektiğini ifade etti.
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Suat Kenç ise Türkiye
'nin sosyal devlet olma anlamında ve engellilere tanıdığı haklarla dünyada çok iyi bir noktada olduğunu kaydetti.
Programa, İl Milli Eğitim Müdürü Fevzi Gürtürk, İl Tarım ve Orman Müdürü Turan Karahan, İl Müftüsü Yusuf Sarıkaya
da katıldı.
3 Aralık,Elazığ
03 Aralık 2018 Pazartesi 19:39