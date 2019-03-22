Elazığ'da "Dünya Su Günü" Fotoğraf Sergisi

Kaynak: AA

Elazığ'da "Dünya Su Günü" dolayısıyla Devlet Su İşleri 9. Bölge Müdürlüğü tarafından fotoğraf sergisi açıldı.Elazığ 15 Temmuz Demokrasi Meydanında düzenlenen sergide, 240 fotoğraf yer aldı.Devlet Su İşleri 9. Bölge Müdürü İlker Arslan, her yıl Dünya Su Günü'nü kutladıklarını, bu kutlamalarda tatlı suyun önemini anlatmaya çalıştıklarını söyledi.Dünya nüfusunun üçte birinin yeterli ve sağlıklı su kaynaklarına sahip olmadığını kaydeden Arslan, şöyle konuştu:"Genel Müdürlüğümüz uygulamaya koyduğu devasa projelerle vatandaşlarımızın daha mutlu, gelişmiş ve yaşanabilir bir ülkede hayatlarını devam ettirmelerinin teminatı olmuştur. 81 il merkezinin 2040-2050 yıllarına kadar su ihtiyaçlarını karşılamak maksadıyla İçme Suyu Eylem Planı hazırlanmış ve yürürlüğe konulmuştur. Böylece ülkemizde musluklardan her daim su akacaktır."