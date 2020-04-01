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Elazığ'da eczanelerin çalışma saati değişti

Elazığ'da Korona virüs salgını nedeniyle eczanelerin çalışma saatlerinde değişiklik yapıldı.

01.04.2020 14:39 | Son Güncelleme: 01.04.2020 14:39
Elazığ'da eczanelerin çalışma saati değişti
Elazığ 'da Korona virüs salgını nedeniyle eczanelerin çalışma saatlerinde değişiklik yapıldı.

Türkiye genelinde olduğu gibi Elazığ'da da Korona virüs tedbirleri kapsamında alınan tedbirler arttırılarak sürüyor. Kent genelinde valilik koordinesinde bir çok kurum ve kuruluş mendi tedbirlerini alırken,2. Bölge Eczacı Odası'da çalışma saatlerinde düzenlemeye gitti. Oda tarafından alınan kararla hafta içi çalışma saatleri 10.00-18.00 olarak belirlendi. Cumartesi günleri ise eczanelerin 10.00-13.00 arasında hizmet vereceği, Cumartesi 13.00'dan sonra ise nöbetçi eczanelerin açık olacağı belirtildi. - ELAZIĞ

Kaynak: İHA

Etiketler: Türkiye, Elazığ, Güncel
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