Elazığ'da, Eğitim-Bir-Sen'den Şiir Yarışması

Elazığ
'da, Eğitim-Bir-Sen tarafından ödüllü şiir yarışması düzenleneceği bildirildi.
Sendikadan yapılan açıklamaya göre, sendikanın kurucu genel başkanı Mehmet Akif İnan
'ın vefatının 19. yıl dönümü dolayısıyla "Eğitim, Kültür ve Gençlik" konulu şiir yarışması düzenlenecek.
Tüm eğitim çalışanları ve öğrencilerin katılabileceği yarışmada hazırlanan eserlerin 13-29 Aralık
'ta tarihleri arasında Eğitim-Bir-Sen 1 Nolu Şubesi'ne elden teslim edilmesi gerekiyor.
Eserler, sendikanın yayın kurulu tarafından 30 Aralık 2018-4 Ocak 2019 tarihlerinde değerlendirilecek. Dereceye giren yarışmacılara 6 Ocak 2019 tarihinde düzenlenecek ödül töreni ile 1, 2. ve 3'üncülük ödülleri verilecek.
Kurucu genel başkan İnan'ın, görevde bulunduğu makamların taşıdığı unvanların hakkını vermiş önemli bir şahsiyet olduğu ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Onun hayatı, hangi görevde bulunuyorsak, hangi unvanı taşıyorsak veya hangi göreve talip isek o görev uğrunda ter akıtmamız ve enerji harcayıp emek vermemiz gerektiğini bize öğretmiştir. Mehmet Akif İnan
bir vefa timsalidir. Onun yetiştirdiği tüm öğrencileri ve kurmuş olduğu teşkilatların mensupları vefayı, en derin manada anlamlandıran büyük bir ailedir. Bu vesileyle yarışma ve benzeri etkinlikler yaparak öğretmen ve öğrencilerimizin İnan'ı daha iyi tanımaları ve hayat mücadelesini hangi değerler üzerine inşa ettiğini anlamalarını amaçlamaktayız. Bu konuda da yarışmanın daha etkin bir araç olduğu kanaatini taşımaktayız."
11 Aralık 2018 Salı 15:27