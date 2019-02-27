Elazığ'da Enerji Toplantısı

Fırat
Elektrik Dağıtım AŞ Elazığ
İl Müdürlüğünce, Elektrik Mühendisleri Odası
(EMO) Elazığ Şubesi üyelerine yönelik toplantı düzenlendi.
Kentteki bir restoranda gerçekleşen toplantıda, kurum temsilcileri ile mühendisler bir araya gelerek enerji sektöründeki gelişmelerle ilgili istişarelerde bulundu.
Katılımcılara, Bağlantı ve Sistem Kullanım Yönetmeliği gereğince hayata geçirilen "Bağlantı Hattı Projesi ve Tesis Yapın Süreci" hakkında bilgilendirme yapıldı. Ayrıca 2018 yılı içerisinde bağlantı başvurusu süreçlerinin takibinde ve kontrolünde tespit edilen sıkıntılar ve yeni çözüm yöntemleri görüşüldü.
Elektrik Mühendisleri Odası, Fırat, Elazığ, Yenikadinda Gösterme, Güncel
Kaynak: AA