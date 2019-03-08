Elazığ'da Engelli Kadınlara Kuaförlük Hizmeti

Elazığ
'da 8 Mart Dünya Kadınlar Günü
dolayısıyla engelli kadınlara kuaförlük hizmeti sunuldu.
Elazığ Halk Eğitim Merkezi ve Akşam Sanat Okulunda düzenlenen kuaförlük kursunda görevli usta öğreticiler Beyyurdu
Engelsiz Yaşam Bakım Rehabilitasyon ve Aile Danışma Merkezini ziyaret edip hastaların saç bakımını yaptı.
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Suat Kenç, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü
dolayısıyla etkinlik düzenlediklerini belirterek, "Bu tür etkinlikler onların iyileşme sürecine de katkı sunuyor." dedi.
Güncel
Kaynak: AA