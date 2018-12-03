Elazığ'da Engellilerden Kan Bağışı

03 Aralık 2018 Pazartesi 13:52



03 Aralık 2018 Pazartesi 13:52

Elazığ'da 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla engelliler kan bağışında bulundu.Türkiye Beyaz Ay Derneği "Kan Vermeye Engel Yok" Projesi kapsamında 50 engelli ve ailesi, Elazığ Öğretmenevi önündeki Türk Kızılayı kan aracına gelerek kan bağışı yaptı.Türkiye Beyaz Ay Derneği Elazığ Şube Başkanı Naci Demirpolat, kan bağışı konusunda farkındalık oluşturmayı amaçladıklarını belirterek, hem Kızılay'a hem de insanlara yardımcı olmak istediklerini söyledi.Engellilerin sadece 3 Aralık'ta hatırlanmaması gerektiğini vurgulayan Demirpolat, "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın öncülüğünde engellilere pozitif ayrımcılık yapılıyor, onların tüm sorunlarının çözümü için kanunlar çıkarılıyor. Bu bizi çok mutlu ediyor." dedi.