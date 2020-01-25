Elazığ'da enkaz altında bir bebeğin dünyaya geldiği konuşuluyor

Elazığ 'da meydana gelen ve birçok ilde hissedilen 6.8'lik deprem sonrası bölgede arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Zamana karşı bir yarışın olduğu bölgede ekipler, enkaz altında kalanların zarar görmemesi için adeta iğne ile kuyu kazıyor. Dün geceden beri çok sayıda kişinin enkaz altından çıkartıldığı bölgede bir bebeğin dünyaya geldiği iddiası büyük yankı uyandırdı.

GÖÇÜK ALTINDAN 40 KİŞİ KURTARILDI

Elazığ'da dün akşam saatlerinde meydana gelen ve 22 kişinin yaşamına mal olan depremin ardından arama kurtarma çalışmaları son sürat devam ediyor. AFAD'ın saat 15.30 itibariyle güncellediği son bilgiye göre enkaz altından 40 kişi kurtarıldı ve göçük altında 20 kişinin daha olduğu tahmin ediliyor.

Öte yandan 382'si yaralı olmak üzere 1031 kişinin hastanelere başvurduğu öğrenildi.

Deprem felaketinin ardından çok sayıda mucize kurtuluş hikayesi gerçekleşti. Bir vatandaş, yerini bildirdiği cep telefonu ile 13 saat sonra enkazdan çıkarıldı.

CEP TELEFONU SAYESİNDE KURTULDU

Elazığ'da gerçekleşen depremde enkaz altında kalan bir kadın, yakınlarını cep telefonuyla arayarak yerini söylemesinin üzerine, yaklaşık 13 saat sonra kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.

KURTARMA GÖREVLİSİ, KAZAZEDE İLE TELEFONDA KONUŞTU

Seferberliğin ilan edildiği bölgeden gelen bir diğer hayat kurtarma hikayesinde de, bir kurtarma görevlisinin enkaz altında kalan vatandaşla telefonda yaptığı konuşma kameralar tarafından saniye saniye kaydedildi.

Olağanüstü seferberliğin ilan edildiği bölgede arama kurtarma ekipleri çalışmalarına aralıksız devam ederken bir sağlık görevlisinin enkaz altında kalan vatandaşla yaptığı telefon konuşması kameralar tarafından saniye saniye kaydedildi.