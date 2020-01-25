Haberler » 3. Sayfa » Elazığ'da enkaz altında bir bebeğin dünyaya geldiği konuşuluyor - Haberler

Elazığ'da enkaz altında bir bebeğin dünyaya geldiği konuşuluyor

Elazığ'da meydana gelen deprem sonrası arama kurtarma çalışmaları devam ederken enkaz altında bir bebeğin dünyaya geldiği iddiası ortaya atıldı.

25.01.2020 15:14 | Son Güncelleme: 25.01.2020 15:58

'da meydana gelen ve birçok ilde hissedilen 6.8'lik deprem sonrası bölgede arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Zamana karşı bir yarışın olduğu bölgede ekipler, enkaz altında kalanların zarar görmemesi için adeta iğne ile kuyu kazıyor. Dün geceden beri çok sayıda kişinin enkaz altından çıkartıldığı bölgede bir bebeğin dünyaya geldiği iddiası büyük yankı uyandırdı.

GÖÇÜK ALTINDAN 40 KİŞİ KURTARILDI

Elazığ'da dün akşam saatlerinde meydana gelen ve 22 kişinin yaşamına mal olan depremin ardından arama kurtarma çalışmaları son sürat devam ediyor. AFAD'ın saat 15.30 itibariyle güncellediği son bilgiye göre enkaz altından 40 kişi kurtarıldı ve göçük altında 20 kişinin daha olduğu tahmin ediliyor.

Öte yandan 382'si yaralı olmak üzere 1031 kişinin hastanelere başvurduğu öğrenildi.

felaketinin ardından çok sayıda mucize kurtuluş hikayesi gerçekleşti. Bir vatandaş, yerini bildirdiği cep telefonu ile 13 saat sonra enkazdan çıkarıldı.

CEP TELEFONU SAYESİNDE KURTULDU

Elazığ'da gerçekleşen depremde enkaz altında kalan bir kadın, yakınlarını cep telefonuyla arayarak yerini söylemesinin üzerine, yaklaşık 13 saat sonra kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.

KURTARMA GÖREVLİSİ, KAZAZEDE İLE TELEFONDA KONUŞTU

Seferberliğin ilan edildiği bölgeden gelen bir diğer hayat kurtarma hikayesinde de, bir kurtarma görevlisinin enkaz altında kalan vatandaşla telefonda yaptığı konuşma kameralar tarafından saniye saniye kaydedildi.

Olağanüstü seferberliğin ilan edildiği bölgede arama kurtarma ekipleri çalışmalarına aralıksız devam ederken bir sağlık görevlisinin enkaz altında kalan vatandaşla yaptığı telefon konuşması kameralar tarafından saniye saniye kaydedildi.

Yerini bildirdiği cep telefonu ile 13 saat sonra enkazdan çıkarıldıYerini bildirdiği cep telefonu ile 13 saat sonra enkazdan çıkarıldı

Kurtarma görevlisinin enkaz altındaki vatandaşla konuşması kamerada!Kurtarma görevlisinin enkaz altındaki vatandaşla konuşması kamerada!

Son dakika: ElazığSon dakika: Elazığ'daki deprem sonucunda Malatya'da 4, Elazığ'da 18 kişi hayatını kaybetti

Depremi önceden bilen isimden korkutan uyarı: Fay hattı uyanmaya başladıDepremi önceden bilen isimden korkutan uyarı: Fay hattı uyanmaya başladı

Yerini bildirdiği cep telefonu ile 13 saat sonra enkazdan çıkarıldıYerini bildirdiği cep telefonu ile 13 saat sonra enkazdan çıkarıldı

İran ve Kosova, Elazığ depremi için Türkiyeİran ve Kosova, Elazığ depremi için Türkiye'ye desteğini duyurdu

ElazığElazığ'a gönderilen bir yardım paketinin içinden çıkan not, okuyanları duygulandırdı

Son dakika: Depremden 12 saat sonra enkaz altından çıkarılan 12 yaşındaki çocuk vefat ettiSon dakika: Depremden 12 saat sonra enkaz altından çıkarılan 12 yaşındaki çocuk vefat etti

Berna LaçinBerna Laçin'in deprem sonrası yaptığı vergi paylaşımı eleştiri yağmuruna tutuldu

Elazığ depreminin ardından Melih GökçekElazığ depreminin ardından Melih Gökçek'in attığı tweet, sosyal medyada büyük tepki topladı

ElazığElazığ'daki deprem sonrası ABD'den korkutan harita!

Son dakika: ElazığSon dakika: Elazığ'da 6 aylık hamile bir kadın enkazdan sağ olarak kurtarıldı

Sosyal medyada sahte hesap açan vicdansızlar, "Enkaz altındayım" diye tweet attılarSosyal medyada sahte hesap açan vicdansızlar, "Enkaz altındayım" diye tweet attılar

21 kişinin hayatını kaybettiği deprem felaketinin boyutları gün ağarınca ortaya çıktı21 kişinin hayatını kaybettiği deprem felaketinin boyutları gün ağarınca ortaya çıktı

Son dakika: Biri Elazığ merkezde biri Maden ilçesinde olmak üzere iki kişi daha kurtarıldıSon dakika: Biri Elazığ merkezde biri Maden ilçesinde olmak üzere iki kişi daha kurtarıldı

THYTHY'nin 150 TL sabit bilet uygulaması sosyal medyada tepki çekti

Ünlü isimler Elazığ depremi sonrası tek yürek oldu! Üst üste paylaşım yaptılarÜnlü isimler Elazığ depremi sonrası tek yürek oldu! Üst üste paylaşım yaptılar

Tayvanlı deprem kâhini, TürkiyeTayvanlı deprem kâhini, Türkiye'nin doğusu için üç gün önce uyarmış

Deprem çantasında bulunması gerekenler nelerdir?Deprem çantasında bulunması gerekenler nelerdir?

Fay hattı sorgulama MTA - Fay hattı sorgulama nasıl yapılır? Fay nedir?Fay hattı sorgulama MTA - Fay hattı sorgulama nasıl yapılır? Fay nedir?

Deprem vergisi nedir? Deprem vergisi nelerden alınıyor? Deprem vergisi maddeleriDeprem vergisi nedir? Deprem vergisi nelerden alınıyor? Deprem vergisi maddeleri

Deprem son dakika 2020 - Kandilli son depremlerDeprem son dakika 2020 - Kandilli son depremler

AFAD nedir? AFAD açılımı nedir? AFAD iletişim numaraları nedir?AFAD nedir? AFAD açılımı nedir? AFAD iletişim numaraları nedir?

Kandilli Rasathanesi nedir? Kandilli Rasathanesi son depremlerKandilli Rasathanesi nedir? Kandilli Rasathanesi son depremler

Yer kabuğu nedir? Yer kabuğu kırılması nedir?Yer kabuğu nedir? Yer kabuğu kırılması nedir?

AKUT Güvendeyim uygulaması nedir? AKUT Güvendeyim uygulaması nasıl indirilir?AKUT Güvendeyim uygulaması nedir? AKUT Güvendeyim uygulaması nasıl indirilir?

Türkiye fay hatları neler? Türkiye deprem haritası - Fay hatları haritasıTürkiye fay hatları neler? Türkiye deprem haritası - Fay hatları haritası

Deprem duası var mı? Deprem ayetleri - Doğal afetlerden korunmak için duaDeprem duası var mı? Deprem ayetleri - Doğal afetlerden korunmak için dua

UMKE nedir? UMKEUMKE nedir? UMKE'ye kimler katılabilir? UMKE' nin görevleri nelerdir? UMKE Üyeliğinden Ayrılma ve Çıkarılma Halleri Nelerdir?

Elazığ'da enkaz altında bir bebeğin dünyaya geldiği konuşuluyor

Deprem, Elazığ, 3. Sayfa, Güncel


HABER YORUMLARI
3. Sayfa

Son Dakika Haberleri

25.01.2020 16:10:11