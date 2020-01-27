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Elazığ'da enkaz altında kalan 6 kişi, toprağa verildi

ELAZIĞ'da, Sivrice ilçesi merkezli 6.8 büyüklüğündeki depremde yıkılan binalarının enkazında kalan 6 kişi, kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.

27.01.2020 14:17 | Son Güncelleme: 27.01.2020 14:17Elazığ'da enkaz altında kalan 6 kişi, toprağa verildi

ELAZIĞ'da, ilçesi merkezli 6.8 büyüklüğündeki depremde yıkılan binalarının enkazında kalan 6 kişi, kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.

'daki evlerinin cuma günü saat 20.55'te meydana gelen 6.8'lik depremde yıkılmasıyla enkaz altında kalan Semanur Demir, Aslan Cankiz, Tansel Elidar, Asaf Elidar, Sena ve Sevim Canbaz, yaşamını yitirdi. Sürsürü Mahallesi'ndeki binanın enkazında kalan Sevim Canbaz (60) ile Sema Karaman (14) için Mevlana Camisi'nde kılınan cenaze namazına; AK Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Elazığ Valisi Çetin Oktay Kaldırım ve çok sayıda kişi katıldı. Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'ın kıldırdığı namazın ardından Canbaz ile Karaman'ın cenazeleri, gözyaşlarıyla Elazığ Asri Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Bu sabah cenaze namazları kılınan Aslan Cankiz Hatunköyü'nde, Tansel Edidar ile Asaf Elidar Maden ilçesine bağlı Kızıltepe köyünde, Semanur Demir ise Asri Mezarlığı'nda toprağa verildi.



Karaman, Sivrice, Elazığ, Güncel

Kaynak: DHA

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