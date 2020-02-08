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Elazığ'da enkaz kaldırma çalışmasında iş kazası: 1 ölü

Elazığ'da deprem nedeniyle ağır hasar alıp yıkımları yapılan binaların enkaz kaldırma çalışmasında kamyonun çarptığı 1 işçi hayatını kaybetti.

08.02.2020 15:57 | Son Güncelleme: 08.02.2020 15:57Elazığ'da enkaz kaldırma çalışmasında iş kazası: 1 ölü
'da deprem nedeniyle ağır hasar alıp yıkımları yapılan binaların enkaz kaldırma çalışmasında kamyonun çarptığı 1 işçi hayatını kaybetti.

Olay, bugün 24 Ocak'ta yaşanan 6.8'lik depremde 2 binanın yıkıldığı merkeze bağlı Mustafapaşa Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, enkaz kaldırma çalışması yapan özel bir firmaya ait 35 NN 152 plakalı kamyon, sürücüsünün geri geri gittiği sırada bölgede çalışan 56 yaşındaki Nurettin 'ya çarptı. Kazada, Karakaya olay yerinde hayatını kaybetti. Polisin olay yerinde inceleme yapmasının ardından işçinin cansız bedeni Fırat Üniversitesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili başlatılan soruşturmanın sürdüğü bildirildi. - ELAZIĞ

Karakaya, Deprem, Elazığ, İşçi, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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