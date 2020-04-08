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Elazığ'da "Esnaf Kardeşliği" programı

Elazığ Valisi Çetin Oktay Kaldırım, Korona virüsü nedeniyle iş yerlerini kapatan esnaf için "Esnaf Kardeşliği" programı başlattıklarını duyurdu.

08.04.2020 14:01 | Son Güncelleme: 08.04.2020 14:01
Elazığ'da
Elazığ Valisi Çetin Oktay Kaldırım, Korona virüsü nedeniyle iş yerlerini kapatan esnaf için "Esnaf Kardeşliği" programı başlattıklarını duyurdu.

Ülke genelinde olduğu gibi Elazığ'da da korona virüsüne karşı ilk günden itibaren her türlü tedbir alınmaya başlandı. Elazığ Valiliği koordinesinde alınan kararların uygulamaya konulmasıyla kentte birçok yeni tedbir alındı. Yöresel ve doğal ürünlerin bulunduğu 92 yıllık kapalı çarşı ve kent genelinde birçok iş yeri de geçici olarak kapatıldı. Elazığ Valisi Çetin Oktay Kaldırım'da bu konuda bir çalışma yaptıklarını "Esnaf Kardeşliği" programı başlatıklarını duyurdu.

Sosyal medyadan açıklama yapan Vali Kaldırım, "Korona virüs salgını nedeniyle işyeri kapanan esnafımızla işyeri açık olan işletmelerimizi eşleştirme

yöntemiyle esnaf kardeşliği programını başlatıyoruz. Bütün iş dünyamızı ve onları temsil eden oda, birlik ve borsaları bu programa desteğe en az bir esnafımıza kardeş olmaya davet ediyorum " dedi. - ELAZIĞ

Kaynak: İHA

Etiketler: Oktay Kaldırım, Mehmet Çetin, Elazığ, Güncel
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Haberler ›› Güncel ››Elazığ'da 'Esnaf Kardeşliği' programı - Haberler

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