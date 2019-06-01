Elazığ'da esrar ve Metamfetamin elegeçirildi: 5 gözaltı

Elazığ
'da jandarmanın yaptığı çalışmada 1 kilo 305 gram esrar ile bir miktar Metamfetamin elegeçirildi,5 şüpheli gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma
Komutanlığına bağlı ekipler Ramazan Bayramı
öncesinde alınan tedbirler kapsamında Diyarbakır
yolu üzerinden Gezin
Jandarma Komutanlığı önünde yol kontrol uygulaması yaptı. Uygulama kapsamında durdurulan 5 farklı araçta narkotik arama köpeği 'Badi' ile arama yapıldı. Yapılan aramada 3 gram metanfetamin ve 1 kilo 305 gram esrar ele geçirildi.5 şüpheli gözaltına alındı.
Uyuşturucu ile mücadele kapsamında çalışmaların aralıksız sürdüğü bildirildi. - ELAZIĞ
Kaynak: İHA
Elazığ
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